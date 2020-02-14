Lefkoşa ve İskele'de huzur operasyonu

Dün akşam, 20:00-24:00 saatleri arasında, Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri sorumluluk sahalarında asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirilmiştir.

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler sırasında bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler gece kulüpleri, pansiyonlar, yatı evleri ile halkın yoğun olarak bulunduğu yerler ile seyir halindeki araçlar kontrol edilmiştir. Denetimler kapsamında, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam dokuz kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise 850 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 122 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken 3 araç ise trafikten men edilmiştir.

İskele’de gerçekleştirilen denetimler sırasında bölgede faaliyet gösteren bet ofisleri, kumarhaneler ve alkollü içki satışı yapılan yerler kontrol edilmiş olup, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam dört kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise toplam 270 araç kontrol edilmiş, suç işlediği tespit edilen 69 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir.

(BRT/PGM)