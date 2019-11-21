Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Erkekler için 13 yıl etkili doğum kontrol yöntemi geliştirildi
Erkekler için 13 yıl etkili...
Aileler çok geç fark ediyor! Disleksi belirtileri neler?
Aileler çok geç fark ediyor!
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak diye...
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak...
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
Whatsapp artık daha keyifli!
Whatsapp artık daha keyifli!

Lefkoşa ve İskele'de trafik ve asayiş denetimleri

21 Kasım 2019 Perşembe 16:19
Lefkoşa ve İskele'de trafik ve asayiş denetimleri

20.11.2019 tarihinde 19.00 – 00.00 saatleri arasında, Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri sorumluluk bölgelerinde Trafik ve Asayiş denetimleri gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen denetimler sonucu;

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimlerde bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler gece kulüpleri, pansiyonlar, yatı evleri ile halkın yoğun olarak bulunduğu Çağlayan Parkı, Kumsal Park, Barış Manço Parkı, Kafesli Parkı, Yediler Parkı, Ayluga Kilisesi bölgesi, Ermeni Kilisesi bölgesi,Terminal Bölgesi ile seyir halindeki araçlar kontrol edilmiştir. Denetimler kapsamında, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 9 kişi tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatılmıştır. Lefkoşa genelinde bulunan park yerleri, offlicenesslar, pansiyonlar ve gece kulüpleri kontrol edilmiş olup, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sonucu ise 530 araç kontrol edilmiş olup, suç işlediği tespit edilen 113 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, alkollü araç kullandığı tespit edilen 1 araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır.

İskele’de gerçekleştirilen denetimlerde, bölgede faaliyet gösteren bet ofisleri, kumarhaneler ve alkollü içki satışı yapılan yerler kontrol edilmiş olup; kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 2 kişi tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatılmıştır.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise toplam 250 araç kontrol edilmiş, suç işlediği tespit edilen 60 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir.

PGM (BRT/PGM)

banner22
Anahtar Kelimeler:
LEFKOŞA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MTG Başbakan Tatar’ı ağırladı
MTG Başbakan Tatar’ı ağırladı
Sağlık Bakanlığı diş hekimlerini kutladı
Sağlık Bakanlığı diş hekimlerini kutladı
Yarın birçok bölgeye 6 saat elektrik verilemeyecek
Yarın birçok bölgeye 6 saat elektrik verilemeyecek

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim