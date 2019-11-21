Lefkoşa ve İskele'de trafik ve asayiş denetimleri

20.11.2019 tarihinde 19.00 – 00.00 saatleri arasında, Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri sorumluluk bölgelerinde Trafik ve Asayiş denetimleri gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen denetimler sonucu;

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimlerde bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler gece kulüpleri, pansiyonlar, yatı evleri ile halkın yoğun olarak bulunduğu Çağlayan Parkı, Kumsal Park, Barış Manço Parkı, Kafesli Parkı, Yediler Parkı, Ayluga Kilisesi bölgesi, Ermeni Kilisesi bölgesi,Terminal Bölgesi ile seyir halindeki araçlar kontrol edilmiştir. Denetimler kapsamında, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 9 kişi tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatılmıştır. Lefkoşa genelinde bulunan park yerleri, offlicenesslar, pansiyonlar ve gece kulüpleri kontrol edilmiş olup, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sonucu ise 530 araç kontrol edilmiş olup, suç işlediği tespit edilen 113 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, alkollü araç kullandığı tespit edilen 1 araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır.

İskele’de gerçekleştirilen denetimlerde, bölgede faaliyet gösteren bet ofisleri, kumarhaneler ve alkollü içki satışı yapılan yerler kontrol edilmiş olup; kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 2 kişi tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatılmıştır.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise toplam 250 araç kontrol edilmiş, suç işlediği tespit edilen 60 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir.

PGM (BRT/PGM)