Lefkoşa ve İskele’de Asayiş ve Trafik Denetimi

Polis dün gece Lefkoşa ve İskele’de asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi.
Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu 750 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 145 araç sürücüsü hakkında yasal işleme gidildi.
İskele’de gerçekleşen denetimler sonucu kontrol edilen kumarhane ve bahis evlerinde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu 405 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 40 araç sürücüsü hakkında yasal işlem yapıldı.