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Lefkoşa ve İskele’de Asayiş ve Trafik Denetimi

322 araç sürücüsü hakkında işlem başlatıldı

14 Eylül 2019 Cumartesi 12:44
Lefkoşa ve İskele’de Asayiş ve Trafik Denetimi

Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri sorumluluk sahalarında gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimlerinde, toplam 322 araç sürücüsü hakkında işlem başlatıldı, 1 araç trafikten men edildi, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak toplam 23 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. 

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, denetimler, dün ve bugün 21.00-24.00 saatleri arasında gerçekleştirildi. 

Lefkoşa’da  gerçekleştirilen denetimler sırasında bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler gece kulüpleri, pansiyonlar, yatı evleri ile halkın yoğun olarak bulunduğu Çağlayan Parkı, Kumsal Park, Barış Manço Parkı, Kafesli Parkı, Yediler Parkı, Ayluga Kilisesi bölgesi, Ermeni Kilisesi bölgesi,Terminal Bölgesi ile seyir halindeki araçlar kontrol edildi. 

Denetimler kapsamında,  kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 21 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise 500 araç kontrol edilerek, suç işlediği tespit edilen 263 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi. 

Öte yandan İskele’de gerçekleştirilen denetimlerde, bölgede faaliyet gösteren bet ofisleri, kumarhaneler ve alkollü içki satışı yapılan yerler kontrol edilmiş olup, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak toplam 2 kişi tespit edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise, toplam 370 araç kontrol edilerek, suç işlediği tespit edilen 59 araç sürücüsü hakkında  ileri işleme gidilirken, bir araç trafikten men edildi.    

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LEFKOŞAİskelePolisAsayişDenetimHaberGündemKıbrıs
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halk 2019-09-14 13:53:25

Iskele Polisi yazmış olmak için yazar haaa birde 150 km ile giden araç önüne atlamakta profesyonel. Hele tek yıldız amirleri ise bir başka o da savunur bu durumu doğru olduğunu düşünür. kardeşim can bu can hem kendini hem bizi yakma al plakayı gönder cezayı eve devletin polisi değilmisin sen kim ne der ki nasıl yazdın mı der. Polis karderş Polis Kardeş biraz daha bilinçli olalım ollarda yasalara ve size olan saygımızı kaybettirmeyin herşey para değil önce CAN GÜVELİĞİ.

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