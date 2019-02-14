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Lefkoşa ve İskele’de asayiş ve trafik denetimi

Lefkoşa Polis Müdürlüğü, dün 21.00 – 24.00 saatleri arasında, asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirdi.

14 Şubat 2019 Perşembe 15:35
Lefkoşa ve İskele’de asayiş ve trafik denetimi

Denetimler sırasında bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler, gece kulüpleri, pansiyonlar, yatı evleri ile halkın yoğun olarak bulunduğu Çağlayan Parkı, Kumsal Park, Barış Manço Parkı, Kafesli Parkı, Yediler Parkı, Ayluga Kilisesi bölgesi, Ermeni Kilisesi bölgesi, Terminal Bölgesi ile seyir halindeki araçlar kontrol edildi.

Denetimler kapsamında,  kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 16 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

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Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise 432 araç kontrol edilerek, suç işlediği tespit edilen 109 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

Öte yandan İskele Polis Müdürlüğü de, dün 20.00 – 24.00 saatleri arasında sorumluluk alanı içerisinde asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirdi.

Denetimler sırasında bölgede faaliyet gösteren bet ofisleri, kumarhaneler ve alkollü içki satışı yapılan yerler kontrol edilirken, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise toplam 450 araç kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 53 araç sürücüsü hakkında  ileri işleme gidilirken, bir araç sürücüsü alkollü araç kullanmaktan tutuklandı, iki araç trafikten men edildi.

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LEFKOŞAİskeleTrafikAsayişHaberGündemKıbrısPolis
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