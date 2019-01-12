Lefkoşa ve İskele’de asayiş ve trafik operasyonu!

Yapılan denetimlerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 19 kişiye yasal işlem yapılırken, trafikte ise 2 kişi alkollü araç kullanmaktan tutuklandı, 14 araç muhtelif suçlar nedeniyle trafikten men edildi…

Lefkoşa’daki denetimlerde bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler, gece kulüpleri, pansiyon ve yatı evleri, Çağlayan Parkı, Kumsal Park, Barış Manço Parkı, Kafesli Parkı, Yediler Parkı, Ayluga Kilisesi bölgesi, Ermeni Kilisesi bölgesi,Terminal Bölgesi ile seyir halindeki araçlar kontrol edildi.

Denetimler kapsamında, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 19 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise 550 araç kontrol edildi. 147 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, bir kişi alkollü araç kullanmaktan tutuklanırken, 12 araç ise muhtelif suçlardan trafikten men edildi.

İskele’de de denetimlerde yapıldı..

Denetimlerde bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler, bet ofisi ve alkollü içki satışı yapılan yerler kontrol edilmiş ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise toplam 300 araç kontrol edildi ve 37 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edilmiş olup, 1 araç sürücüsü alkollü araç kullanmaktan tutuklanırken, 2 araç ise muhtelif suçlardan trafikten men edildi.