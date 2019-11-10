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Lefkoşa ve İskele’de huzur operasyonu

10 Kasım 2019 Pazar 13:09
Lefkoşa ve İskele’de huzur operasyonu

Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri sorumluluk sahalarında dün 21.00-01.00 saatleri arasında asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi.

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler sonucu bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler,  pansiyonlar ve halkın yoğun olarak bulunduğu parklar kontrol edildi.

Kumarhanelerde yapılan denetimler sonucu kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 20 kişi tespit edilerek haklarında yasal işleme gidildi. 

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu 450 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 81 araç sürücüsü rapor edildi.

İskele’de gerçekleştirilen denetimler sonucu bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler ve bet ofisleri kontrol edilmiş ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu 150 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 33 araç sürücüsü rapor edilirken, alkollü araç kullanmaktan dolayı 1 araç sürücüsü tutuklanmış ve 1 araç ise trafikten men edildi.

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LEFKOŞAİskeleHuzur OperasyonuPolisDenetimHaberGündemKıbrıs
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