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Lefkoşa ve İskele’de polis denetimi: 221 kişiye yasal işlem

Lefkoşa ve İskele’de polis ekipleri geniş çaplı denetim gerçekleştirdi. Toplamda 221 kişiye yasal işlem uygulandı.

20 Kasım 2020 Cuma 11:50
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Lefkoşa ve İskele’de polis denetimi: 221 kişiye yasal işlem

Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri sorumluluk alanı içerisinde dün 18.00 - 24.00 saatleri arasında asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler sırasında bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler, bahis evleri gece kulüpleri, pansiyonlar, yatı evleri, kahvehaneler, alkollü içki satışı yapılan mekânlar ile halkın yoğun olarak bulunduğu parklarda kontroller gerçekleştirildi.

LEFKOŞA’DA KUMARHANEYE GİRİŞİ YASAK 8 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 8 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

KAÇAK YAŞAYAN 1 KİŞİYE YASAL İŞLEM

Denetimlerde ayrıca KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit ettiği tespit edilen bir kişi tutuklanarak hakkında yasal işleme gidildi.

157 ARAÇ SÜRÜCÜSÜNE CEZA YAZILDI

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise 630 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 157 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

İSKELE’DE 55 ARAÇ SÜRÜCÜSÜNE YASAL İŞLEM

İskele’de gerçekleştirilen denetimler sırasında bölgede faaliyet gösteren bahis evleri, eğlence mekanları ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise toplam 300 araç kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 55 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

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