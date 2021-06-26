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Lefkoşa ve Mağusa'da uyuşturucu operasyonu

26 Haziran 2021 Cumartesi 10:13
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Lefkoşa ve Mağusa'da uyuşturucu operasyonu

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

25.06.2021 tarihinde, Lefkoşa’da B.D.(E-34)’nin kalmakta olduğu ikametgahta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramda yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık 100 miligram ağırlığında tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

25.06.2021 tarihinde, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından A.A.(E-29)’nın kalmakta olduğu ikametgahta, yapılan aramada yaklaşık 88 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içersinde tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 26.06.2021 15:44
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