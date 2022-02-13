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Lefkoşa ve Tatlısu’da ani ölüm!

13 Şubat 2022 Pazar 13:46
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Lefkoşa ve Tatlısu’da ani ölüm!
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Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamaya göre:

10.02.2022 tarihinde, Lefkoşa’da kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulunan Elif GEÇMİŞ(K-71)’in yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin kronik akciğer ve kalp hastalığına bağlı olarak gelişen solunum yetmezliği sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

10.02.2022 tarihinde, Tatlısu’da bulunan ikametgahında çıkan yangın sonucu yatak odasında ölü olarak bulunan ev sakini Rose Marie BASTOW (K-53)’un yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 13.02.2022 14:51
Anahtar Kelimeler:
Elif GEÇMİŞRose Marie BASTOW
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