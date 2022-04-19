Lefkoşa'yı da eyleme dahil ediyorlar!

Güç-Sen'den uyarı geldi.
Sendikadan yapılan açıklamada, bugün içerisinde muhafaza sınavı ile ilgili somut bir gelişme olmadığı takdirde, ek mesai eylemlerine yarından itibaren Lefkoşa'yı da dahil edecekleri duyuruldu.
Güç-Sen, bugün içerisinde muhafaza sınavı ile ilgili somut bir gelişme olmadığı takdirde, ek mesai eylemlerine yarından itibaren Lefkoşa'yı da dahil edeceklerini duyurdu.
Güç-Sen'den uyarı geldi.
Sendikadan yapılan açıklamada, bugün içerisinde muhafaza sınavı ile ilgili somut bir gelişme olmadığı takdirde, ek mesai eylemlerine yarından itibaren Lefkoşa'yı da dahil edecekleri duyuruldu.