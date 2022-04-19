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Lefkoşa'yı da eyleme dahil ediyorlar!

Güç-Sen, bugün içerisinde muhafaza sınavı ile ilgili somut bir gelişme olmadığı takdirde, ek mesai eylemlerine yarından itibaren Lefkoşa'yı da dahil edeceklerini duyurdu.

19 Nisan 2022 Salı 13:53
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Lefkoşa'yı da eyleme dahil ediyorlar!

Güç-Sen'den uyarı geldi.

Sendikadan yapılan açıklamada, bugün içerisinde muhafaza sınavı ile ilgili somut bir gelişme olmadığı takdirde, ek mesai eylemlerine yarından itibaren Lefkoşa'yı da dahil edecekleri duyuruldu.

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