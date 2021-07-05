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Lefkoşa Yönündeki Trafik Akışı Yeni Asfalt Üzerinden Verilmeye Başlandı

Karayolları Dairesi Müdürlüğü, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nun Lefkoşa yönündeki trafik akışının yeni asfalt üzerinden iki şerit olarak verilmeye başlandığını bildirdi.

05 Temmuz 2021 Pazartesi 09:41
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Lefkoşa Yönündeki Trafik Akışı Yeni Asfalt Üzerinden Verilmeye Başlandı

Karayolları Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nun Lefkoşa-Gazimağusa ana yoluna bağlantı kavşağındaki çalışmalar devam ediyor.

Kavşağın Güney kesimindeki çalışmaların kısmen tamamlandığı ve Lefkoşa yönündeki trafik akışının yeni asfalt üzerinden iki şerit olarak verilmeye başlandığı belirtilen açıklamada, kavşağın kuzey kesimindeki çalışmalar nedeniyle Gazimağusa istikametindeki trafik akışının, bugün saat 06.00’dan itibaren Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu bağlantılı Taşkent-Haspolat ana yolu üzerinden sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, bu güzergahları kullanacak sürücülerin, can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

Anahtar Kelimeler:
Karayolları Dairesi Müdürlüğü
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