Lefkoşa’da 2 kişiye köpek saldırdı!

Lefkoşa’da 2 kişi yaklaşık yarım saat ara ile aynı köpeklerin saldırısına uğradı. Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin elde ettiği bilgiye göre Jetgaz’ın önünde bir erkek ve bir kadın yarım saat ara ile köpekler tarafından yaralandı. Yaralanan vatandaşlar Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden tedavi edildi. Öğrenilen bilgiye göre saldırıya uğrayan kişilerden biri köpek gezdiriyordu diğer ise yürüyüş yapıyordu. İddiaya göre vatandaşlara saldıran köpekler Jetgaz’ın koruma köpekleri. Köpekler tarafından saldırıya uğrayan vatandaşların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Fotoğraf: Arşiv

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