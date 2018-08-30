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Lefkoşa’da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri düzenlendi

Törenler, saat 08.45’te, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım’ın Ortaköy'deki Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alay Gazinosu'ndaki tebrik kabulüyle başladı.  Kutlamalar, Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde 09.30’daki törenle devam etti.

30 Ağustos 2018 Perşembe 13:41
Lefkoşa’da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri düzenlendi

Törende, protokol sırasına göre çelenkler anıta sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekildi.

Tören, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım’ın Anıt Özel Defteri’ni imzalamasıyla son buldu.

AKINCI ANI DEFTERİNİ İMZALADI

Cumhurbaşkanı Akıncı, Atatürk Anıtı’ndaki törende anı defterine şunları yazdı:

“Aziz Atatürk,

En büyük eserin, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması yolunda 30 Ağustos Zaferi’nin büyük önemi vardır. Oradaki askeri dehan Mehmetçiğin cesareti ile birleşince, Anadolu’nun yabancı işgalinden kurtulması ve yeni bağımsız bir devletin doğuşu mümkün olmuştur.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96. yılında, kurucusu olduğun Türkiye Cumhuriyeti’nin, yaşamakta olduğu tüm zorlukları aşarak, laik ve demokratik bir hukuk devleti olarak gelişeceğine olan inancımızla seni bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz.

Ruhun şad olsun”

GEÇİT TÖRENİ

Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki tören ise saat 10.00’da yapıldı.

Tören, İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başladı. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, tören birliklerinin denetlenmesinin ardından Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay ile halkın bayramını kutladı. Cumhurbaşkanı Akıncı, tören birliklerinin selamını, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım ile birlikte aldı.

ATAK HELİKOPTERLERİ İLK KEZ GEÇİT TÖRENİNDE BOY GÖSTERDİ

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi’nin  üretimini üstlendiği ATAK T129 Helikopterleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bugün törende uçuş yaptı.

ATAK Helikopterleri, TSK’nın havacılık alanındaki ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla 2007 yılında hayata geçirildi. 

TSK’nın ihtiyaçlarına göre yeniden dizayn edildikten sonra milli aviyonik ve silah sistemleri eklenmesi ile ortaya çıkan ATAK; tasarımı, dayanıklılığı ve vurucu gücü ile etkili bir taarruz helikopteri olarak biliniyor.

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