Lefkoşa'da 45 iş yerine denetim

İlçe Emniyet Kurulunun almış olduğu kararlar doğrultusunda 9/7/2021 tarihinde 20.30 - 23.30 saatleri arasında Lefkoşa ilçe sınırları içinde ortak denetim gerçekleştirildi.

Lefkoşa kaymakamlığı, Lefkoşa polis müdürlüğü, Temel Sağlık hizmetleri Dairesi, Çevre Dairesi, Lefkoşa Türk belediyesi ile Gönyeli belediyesi Zabıta ekiplerinin katıldığı denetimlerde Gönyeli ve surlar içindeki açık olan işyerleri Covid-19 tedbirleri çerçevesinde denetlendi.

Denetimlerde toplam 45 işyeri denetlenmiş kurallara uymayanlara gerekli uyarılar yapıldı, daha önce uyarı yapılıp düzelme görülmeyen işyerlerine gerekli cezalar uygulandı.

Denetimler haftada 3 gün olmak üzere devam edecek.

Tüm işyerlerinin kurallara uymalarını, özellikle gençlerin ve vatandaşların duyarlı davranmaları istendi.