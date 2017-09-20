Lefkoşa’da ağır cezanın gündemi yoğun

Devrim Demir

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, adli tatilin ardından dün gerçekleşen açılış oturumu ile başladı.

Başkan Melek Esendağlı, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay ve Yargıç Murat Soytaç’dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin ilk oturumu olan dünkü açılışta, Kıdemli Savcı Ahmet Varol, Lefkoşa Polis Müdürü Yüksel Öğmen ve Merkezi Cezaevi Müdürü Derviş Çebiç’i tanık olarak dinletti.

37 dava Ağır Ceza’ya havale edildi

Kıdemli Savcı Ahmet Varol, açılış konuşmasında, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nin oturumlarına 37 dava dosyası havale edildiğini bu davaların 16 âdetinin uyuşturucu, 8 âdetinin cinsel içerikli suç ve 4 âdetinin ise ölümlü trafik kazası dosyası olduğunu söyledi. Kıdemli Savcı şuan PI duruşması süren 40 dava bulunduğunu ayrıca savcılığa intikal etmiş 179 davanın da hazırlanma aşamasında olduğunu söyledi.

Lefkoşa’da 650 cürüm suçu

Lefkoşa Polis Müdürü Yüksel Öğmen, ise 1 Ocak ile 19 Eylül 2017 tarihleri arasında 650 cürüm, 396 kabahat dosyası açıldığını açıkladı.

Öğmen, 650 cürüm dosyasından 433’ünün mahkemeye sevk edildiğini, 217 dosyanın ise halen soruşturma altında olduğunu ve uzmanlık raporu gibi raporların beklendiğine söyledi.

Yüksel Öğmen, 396 kabahat dosyasının 264’ünün mahkemeye sevk edildiğini, 132’sinin halen tahkikat altında olduğunu belirtti.

Lefkoşa Polis Müdürü Yüksel Öğmen, 7 bin 109 trafik dosyası açıldığını, bu dosyalardan 6 bin 439 tanesinin mahkemeye sevk edildiğini, 670’inin ise tahkikat altında olduğunu kaydetti.

Cezaevi yeniden gündeme geldi

Merkezi Cezaevi Müdürü Derviş Çebiç, ise 451 kişi kapasiteli olan cezaevinde 438 tutuklu olduğunu açıkladı.

Çebiç, 438 tutuklunun, 260’ının hükümlü, 178’inin ise hükümsüz tutuklu olduğunu belirtti.

Lefkoşa bölgesi mahkemelerinin sorumluluğunda olan ve yargılanmayı bekleyen 75 tutuklu olduğunu belirten Çebiç, bu kişilerin üç ayı aşmayan süreyle tutuklu olduğunu ve dosyası hazırlanmayan tutuklu olmadığına dikkat çekti.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Melek Esendağlı, iki tanığın verdiği bilgiler ışığında Ağır Ceza Mahkemesi oturumunu açtı.