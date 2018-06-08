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“Lefkoşa’da artık tüm renkler varlık ve yaşam buluyor”

Harmancı Alevi Kültür Merkezi başkan ve üyeleriyle bir araya geldi: “Seçim ‘ağababalarına’ güvenenlerle, sadece topluma güvenerek ilerleyenle, Lefkoşa’yı karanlıklara sokanlar arasında olacak”

08 Haziran 2018 Cuma 10:48
“Lefkoşa’da artık tüm renkler varlık ve yaşam buluyor”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Belediye Başkan adayı Mehmet Harmancı, 24 Haziran’da yapılacak seçimin, “ağababalarına” değil, sadece topluma güvenerek ilerleyenle, Lefkoşa’yı karanlıklara sokanlar arasında olacağını söyledi.

Harmancı dün akşam Alevi Kültür Merkezi’n ziyaret ederek, başkan Metin Kaya ve üyelerle görüştü. 

Harmancı, “24 Haziran’da aynen dört yıl önce olduğu gibi dürüstlük, temizlik ve samimiyet kazanacak, şüphesiz Lefkoşa kazanacak” dedi.

“LEFKOŞA’DA ARTIK TÜM RENKLER VARLIK VE YAŞAM BULUYOR”

Lefkoşa’nın çok eski çağlardan buyana çok kültürlü, birçok rengin ve medeniyetin barış içerisinde bir arada yaşadığı bir şehir olduğuna dikkat çeken Harmancı, “Lefkoşa’da artık tüm renkler varlık ve yaşam buluyor. ‘Bizler de gelin canlar, tüm Lefkoşalılar bir olalım, Lefkoşa

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Türk Belediyesi’ni bulunduğu noktadan ileriye taşıyalım’ diyoruz” diye konuştu. 

“HER ZAMAN HALKIN YANINDA DURDUK” 

2011-2013 dönemini “karanlık çevrelerin belediyeyi teslim aldığı, gücü olanın belediye üzerinde gücünü sınadığı bir dönem” olarak tanımlayan Mehmet Harmancı, “biz her zaman halkın yanında durduk. İhtiyaçlının peşine değil, belediyenin kanını emen, belediyenin sırtından geçinenlerin peşine düştük ve Lefkoşa Türk Belediyesi’ni bugüne taşıdık. Lefkoşa halkından başka kimseye minnet borcumuz yok” diye konuştu.

“LEFKOŞALININ HER KURUŞUNA SAHİP ÇIKTIK” 

Alevi Kültür Merkezi Başkan ve üyelerine dört yıllık görev süresince Lefkoşalılara verdiği hizmetleri ve icraatlarını anlatıp, geleceğe yönelik projeleri konusunda da bilgi veren Harmancı, şunları kaydetti:

“Bozuk düzenin uygulayıcıları, göreve geldiğim gün, ‘üç ay sonra gelir, belediyenin anahtarını teslim edersin’ dediler. Batmamız için dört yıl boyunca dua ettiler. 4 yıl kolay değildi, ateşlere girdik. Ancak o ateşlerden is bulaşmadan ve kimseye de bulaştırmadan alnımızın akıyla çıkmasını bildik, Lefkoşalının her kuruşuna sahip çıktık. ” 
 

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