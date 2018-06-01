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Lefkoşa’da asayiş ve huzur operasyonu

Polis basın bültenine göre, Lefkoşa Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında, dün akşam 20.00 - 23.00 saatleri arasında asayiş ve trafik operasyonu düzenlendi.

01 Haziran 2018 Cuma 12:03
Lefkoşa’da asayiş ve huzur operasyonu

Lefkoşa’da polis dün akşam “asayiş ve huzur operasyonu” düzenledi; trafikte kontrol ettiği 500 araçtan 114’ünün sürücüsü hakkında işlem yaptı, 3 aracı trafikten men etti ve kumarhanelerde 12 kişi hakkında yasal işlem başlattı.

Polis basın bültenine göre, Lefkoşa Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında, dün akşam 20.00 - 23.00 saatleri arasında asayiş ve trafik operasyonu düzenlendi.

Operasyon kapsamında bölgede faaliyet gösteren gece kulüpleriyle kumarhaneler kontrol edilirken, yapılan kontrollerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak 12 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekiplerince 500 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 114 sürücü hakkında ileri işleme gidildi.

Trafik kontrollerinde 3 araç da trafikten men edildi.

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Hüseyin 2018-06-01 13:24:55

Bir de şu Karaoğlanoğlunda yapsalar bu huzur operasyonunu ne iyi olurdu...Adam (Emrullah Yıldız) trafik ruhsatı olmayan dağ motoru ile hergün anayolda magandalık yapıyor,vatandaşlar polisi arıyor ama ne gelen var ne giden var ne ilgilenen var..Allahınan canımız...

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Ali 2018-06-01 13:40:23

Yalnızca Emrullah Yıldız değil.Ondan daha beteri var.Tijen garajın arkasında oturan Doğukan İnanoğludur.Babası bankacıdır.Köyün içinde anayolda ATV motorla yapmadığı cambazlık yok.İnsan hayatını tehlikeye sokuyor.Polisin bunları bilmesine rağmen bişey yaptığı yok..Bu magandaların insan hayatını tehlikeye sokmak suçundan araçlarının müsadere edilmesi ve kendilerinin de mahkemeye çıkarılması gerekmezmi? Karaoğlanoğlu halkı olarak bunu görmek isteriz ve polisi göreve davet ederiz....

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