Lefkoşa’da asayiş ve trafik denetimi

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye 8-9.06.2019 tarihleri, 21.00-01.00 saatleri arasında Lefkoşa Polis Müdürlüğü sorumluluk sahası dahilinde asayiş ve trafik denetimi gerçekleşmiştir.

Denetimler kapsamında bölgede faaliyet gösteren barlar ve cafeler ile Surlariçi Bölgesinde faaliyet gösteren pansiyonlar, kıraathaneler ve yatı evleri kontrol edilmiştir.

Yapılan kontroller sonucu KKTC’de izinsiz ikamet eden 6 kişi ve hakkında ihraç emri bulunan bir kişi tespit edilerek tutuklanmıştır.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu 385 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 47 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, çeşitli suçlardan dolayı ise 4 araç trafikten men edilmiştir.