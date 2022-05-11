Lefkoşa’da bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak

Lefkoşa’da "Su İşleri Dairesi (Sanayi Bölgesi), Maliye Bakanlığı Bölgesi, KKTC Meclisi ve Civarı, TC Lefkoşa Büyükelçiliği, Mahkemeler Bölgesi ve Ledra Palas Bölgesi, A. Şahoğluları Ltd., Hamitköy ve Dumlupınar, Sera Fitness, Opel Plaza, Levent İlkokul, Ortaköy Pompa İstasyonu, Başkent Hastanesi Bölgesi, Kemal Şemiler Caddesi’nin (Metehan çemberi ile Mor Çember arasında kalan bölge) Kuzey ve Güneyi, Metehan Sosyal Konut Apartmanları, OMAĞ Apartmanları" bölgelerine yarın 7 saat elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek Lefkoşa Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışmasından kaynaklanacak kesinti 09:00 -16:00 saatleri arasında olacak.