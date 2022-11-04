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Lefkoşa’da bazı bölgelerde internet kesintileri olacak

04 Kasım 2022 Cuma 15:11
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Lefkoşa’da bazı bölgelerde internet kesintileri olacak



Telekomünikasyon Dairesi, altyapı çalışmaları nedeniyle, bugün saat 14.00’ten yarın saat 17.00’ye kadar Yenişehir, Ortaköy ve Marmara bölgelerinde ses ve internet hizmetlerinde kısa süreli kesinti olacağını duyurdu.

Telekomünikasyon Dairesi Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Dairemiz altyapı çalışması yapacağından dolayı, 04.11.2022 Cuma saat 14.00’ten, 05.11.2022 Cumartesi saat 17.00’ye kadar Yenişehir, Ortaköy ve Marmara bölgelerinde kısa süreli ses ve internet hizmetlerinde belli aralıklarla kesinti olacaktır. Yapılacak kesintilerden dolayı abonelerimizden anlayış bekler, gerekli tedbirlerin alınmasını önemle rica ederiz” denildi.

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