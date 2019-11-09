Lefkoşa’da büyük kaza!

Bugün saat 09:00 sıralarında, Lefkoşa'da Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Muharrem Ayaeş (E-55), yönetimindeki TNH 597 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada Honda ışıklarına geldiği zaman tarafında kırmızı ışık yandığı halde dikkatsizce yoluna devam etmesi sonucu, o esnada tarafında yeşil ışık yandığı için Sht Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinden gelip Hamitköy istikametine dönmek için hareket eden Aydın Çamlı (E-27) yönetimindeki JH 031 plakalı araç ile çarpışmışlardır. Çarpmaya müteakip TNH 597 plakalı araç takla atmıştır. Kaza sonucu yaralanan TNH 597 plakalı araç sürücüsü Muharrem Ayaeş ile aynı araçta yolcu olarak bulunan, Kadir Kalkan (E-39), Yıldız Kalkan (K-37), Elmas Yavuz (K-40), Salih Yavuz (E-40) ve Ipek Hatipoğlu (K-43) kaldırdıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.

Kaynak:HABERKIBRIS