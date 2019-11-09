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Lefkoşa’da büyük kaza!

Lefkoşa'da bugün meydana trafik kazası korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

09 Kasım 2019 Cumartesi 11:03
Lefkoşa’da büyük kaza!

Bugün saat 09:00 sıralarında, Lefkoşa'da Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Muharrem Ayaeş (E-55), yönetimindeki TNH 597 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada Honda ışıklarına geldiği zaman tarafında kırmızı ışık yandığı halde dikkatsizce yoluna devam etmesi sonucu, o esnada tarafında yeşil ışık yandığı için Sht Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinden gelip Hamitköy istikametine dönmek için hareket eden Aydın Çamlı (E-27) yönetimindeki JH 031 plakalı araç ile çarpışmışlardır. Çarpmaya müteakip TNH 597 plakalı araç takla atmıştır. Kaza sonucu yaralanan TNH 597 plakalı araç sürücüsü Muharrem Ayaeş ile aynı araçta yolcu olarak bulunan, Kadir Kalkan (E-39), Yıldız Kalkan (K-37), Elmas Yavuz (K-40), Salih Yavuz (E-40) ve Ipek Hatipoğlu (K-43) kaldırdıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.

Kaynak:HABERKIBRIS

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Son Güncelleme: 09.11.2019 12:17
Anahtar Kelimeler:
LEFKOŞAHaberKKTC
Yorumlar
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kıbrıs cuhuriyeti 2019-11-09 12:24:32

buyaratık kesinlikle tc lidir bunlar hep böyledir.kendilerini 1 şey zannederler.trafikte son derece saygısızdırlar.

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kıbrıs cuhuriyeti 2019-11-09 12:26:19

inşAllah güzel 1 ceza alır.hem diğer saygısızlara da örnek olur.

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Kıbrısı kurtaran Türkiye Cumhuriyeti 2019-11-09 16:58:39

Olay yerindeymiş gibi o kadar net konuşuyorsunuz ki, umarım kendi başınıza bir iş geldiğinde gazeteler yalan haber yazıp insanlar sizi bu şekilde suçlar ve kamu tepkisi yüzünden ceza almak nedir ozaman yaşarsınız. Siz kendini beğenmişler sanki hata yapmıyormuş gibi yaşamaya devam edin. Ortada henüz ispatlanmış bir suçlu yok ve bu şekilde iğrenç suçlamalar atmanız sizin Kaka TC vatandaşı olduğunuzu net bir şekilde ispatlıyor.

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:)) 2019-11-09 17:10:44

Taksici nasil tc li olabiliyor ?

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