Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Et yedikten sonra bunları yaşıyorsanız alerjiniz olabilir!
Et yedikten sonra bunları yaşıyorsanız...
Sakatatın faydaları nelerdir?
Sakatatın faydaları nelerdir?
Çin dijital paraya hazır
Çin dijital paraya hazır
Samsung, Dünyanın İlk 108 MP Kamera Sensörünü Duyurdu
Son Dakika
Samsung, Dünyanın İlk 108 MP...
Doğal yöntemle zayıflamak için mutlaka tüketin
Doğal yöntemle zayıflamak için mutlaka...

Lefkoşa’da denetim

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ekipleri 86 işyerini denetledi, 8 yüzme havuzunun su analizini yaptırdı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 13:44
Lefkoşa’da denetim

Belediye’den verilen bilgiye göre, denetimlerde 6 işyerine eksikliklerinden dolayı ihbar verildi. Su analizi yaptırılan 8 yüzme havuzunda soruna rastlanmadı.

5-9 Ağustos tarihleri arasında yapılan denetimlerde Pilav Dünyası, Hisar Üstü Meyhane, Come Shop, Jumbo Bazaar ve Merkez Restoran isimli işyerlerine sağlık karnesiz personel çalıştırmaktan ve gayri sıhhi ortam nedeniyle Belediyeler Yasası kapsamında para cezası kesildi.

Jumbo Bazaar Market’teki 4 birim (15 adet) ürün son kullanım tarihi geçmiş olduğundan müsadere edildi.

Denetlenen işyerleri niteliklerine göre şöyle:

“9 oto galeri, 1 kahvehane, 1 hotel, 1 gazino, 2 motosiklet satış yeri, 2 düğün salonu, 2 pansiyon, 15 market, 9 gıda deposu, 1 dernek/kulüp lokali, 4 kuru temizleme, 15 restoran, 11 kafeterya, 5 bar, 2 fırın, 1 pastane, 3 meyhane, 2 tatlı üretim yeri.”

Ekipler ayrıca 8 havuzdan su numunesi aldı. Mikrobiyolojik ve kimyasal analizlerde herhangi bir soruna rastlanmadığı açıklandı.
Numune alınan havuz işletmeleri şöyle:

“ Eziç Yüzme Havuzu, Golden Tulip Hotel Yüzme Havuzu, CIU Arena Yüzme Havuzu, Yakın Doğu Yüzme Havuzu, Atatürk Yüzme Havuzu, Cafe Marlyn Yüzme Havuzu, Cafe Marlyn Çocuk Yüzme Havuzu, The Paradise Park Yüzme Havuzu. “

(BRT/TAK)

banner22
Anahtar Kelimeler:
Lefkoşa’
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi
Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi
Akü hırsızı cezaevine gönderildi!
Akü hırsızı cezaevine gönderildi!
Gürcafer'den Tapu Dairesi Grevine Destek
Gürcafer'den Tapu Dairesi Grevine Destek

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim