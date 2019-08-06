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Lefkoşa’da denetlenen 57 iş yerinden 9’una ihbar

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi denetlediği 57 iş yerinden 9'una eksikliklerinden dolayı ihbar verdi.

06 Ağustos 2019 Salı 15:36
Lefkoşa’da denetlenen 57 iş yerinden 9’una ihbar

Denetimler sonucunda 9 işyerine eksikliklerinden dolayı ihbar verildi.

Ahmet Çıraklı  isimli işletmeye  izinsiz ve sağlık karnesiz personel çalıştırmaktan ve gayrı sihhi ortam nedeniyle Belediyeler Yasası kapsamında para cezası kesildi.

Önder Market isimli işyerinden 6  birim (35 adet) ürün uygun olmayan koşullarda muhafaza edildiğinden dolayı müsadere edilmiştir.

Denetlenen işyerleri niteliklerine göre:  14 Kuaför/Berber/ Güzellik Salonu, 3 Oto Galeri,  2 Kahvehane, 1 Hotel,  8 Market,  2  Gıda Deposu, 4  Spor Salonu,  1 Dernek/Kulüp Lokali, 3 Kuru Temizleme, 2 Bet Ofis,  4  Restoran,  5 Döner Kebap Salonu,  2 Çikolata Üretim Yeri, 1 Zeytin Yağı Üretim  Yeri, 1 Su Dolum Tesisi,  1 Pastane, 3 Kafe-Bar.

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Anahtar Kelimeler:
LEFKOŞA
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