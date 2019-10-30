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Lefkoşa’da dönüşümlü elektrik kesintisi yapılıyor

Lefkoşa’da bugün 8 saatlik dönüşümlü elektrik kesintisi gerçekleştiriliyor.

30 Ekim 2019 Çarşamba 09:39
Lefkoşa’da dönüşümlü elektrik kesintisi yapılıyor

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, bugün Lefkoşa Trafo Merkezi’nde başlatılan bakım-onarım çalışmaları nedeniyle sabah 08.00 ile öğleden sonra yaklaşık 16.00 saatleri arasında dönüşümlü elektrik kesintisi yapılıyor.

Açıklamaya göre, Maliye Bakanlığı bölgesi, Meclis ve civari, TC Büyükelçiliği, Mahkemeler bölgesi ve Ledra Palas bölgesi, Hamitköy, Dumlupınar ve Hamitköy çemberi ile Haspolat çemberi arasında kalan bölge, U.K.Ü, Hala Sultan İlahiyat Koleji ve civarı, Haspolat Çemberi ile Hurdacılar arası bölge ve Haspolat bölgelerinin elektrik enerjisi yapılacak çalışma başlangıç ve bitiminde kısa süreli, Lefkoşa Sanayi Bölgesi, Taşkınköy bölgesi, Başbakanlık ve Sayıştaylık bölgesi, Başbakanlık ışıkları ile Mehmet Akif Caddesi’nde Kumsal Parkı arasında kalan bölge ve civar sokaklar, Ortaköy ışıkları ile Başbakanlık ışıkları arasında kalan bölge ve Göçmenköy İlkokulu bölgesinde yaklaşık birer saatlik sürelerle sınırlı ve dönüşümlü olarak, Sera Fitness Salonu bölgesinde ise 2 saat elektrik kesintisi var.

BRT/TAK

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Anahtar Kelimeler:
LEFKOŞAElektrik Kesintisi
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