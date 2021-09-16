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Lefkoşa’da Elektrik Kesintisi…

Lefkoşa’da yarın  09.00-10.00 saatleri arasında  elektrik kesintisi yapılacak.

16 Eylül 2021 Perşembe 14:57
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Lefkoşa’da Elektrik Kesintisi…

Kıb-Tek Lefkoşa Bölge Amirliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak kesintiden; “ Haspolat arıtma tesisi ve civarındaki su kuyuları, Ercan Devlet Üretme Çiftliği bölgesi, Sivil Havacılık Dairesi radar binası, Ercan Havaalanı şantiye bölgesi ve Kırklar’ın bir bölümü, Airkam Ltd, Hurdacılar bölgesi ve civarındaki su kuyuları” etkilenecek.

Anahtar Kelimeler:
Elektrik Kesintisi
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