Lefkoşa’da bazı bölgelere, yarın 9:00-13:00 saatleri arasında elektrik verilemeyeceği duyuruldu.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Lefkoşa Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, 9:00-13:00 saatleri arasında Balıkesir Değirmenlik su motorları, Fima ve Binbir Airport Mall'a elektrik verilemeyecek.
Lefkoşa’da Elektrik Kesintisi Olacak
09 Eylül 2021 Perşembe 17:28
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Lefkoşa’da bazı bölgelere, yarın 9:00-13:00 saatleri arasında elektrik verilemeyeceği duyuruldu.