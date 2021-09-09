Lefkoşa’da Elektrik Kesintisi Olacak

Lefkoşa’da bazı bölgelere, yarın 9:00-13:00 saatleri arasında elektrik verilemeyeceği duyuruldu.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Lefkoşa Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, 9:00-13:00 saatleri arasında Balıkesir Değirmenlik su motorları, Fima ve Binbir Airport Mall'a elektrik verilemeyecek.