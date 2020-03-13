Lefkoşa’da ev yangını

Lefkoşa- Yenikent Akkent Sokak’ta bir evde internet modeminin kısa devre yapmasından dolayı yangın çıktı.
Modemin yanında bulunan dergi ve gazetelerin alev alması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.
İnternet modemi yangına sebep oldu
Lefkoşa- Yenikent Akkent Sokak’ta bir evde internet modeminin kısa devre yapmasından dolayı yangın çıktı.
Modemin yanında bulunan dergi ve gazetelerin alev alması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.