Künye
Kıbrıs 17
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Polisleri darp etti!
Polisleri darp etti!
Aracında enseledi!
Aracında enseledi!
Kalkanlı'da mide bulandıran olay!
Kalkanlı'da mide bulandıran olay!
195 metrelik elektrik kablosunu çaldılar!
195 metrelik elektrik kablosunu çaldılar!
15 yaşındaki çocuğa cinsel istismar
15 yaşındaki çocuğa cinsel istismar
banner107

Lefkoşa’da feci kaza!

Lefkoşa’da 204 miligram alkollü olduğu belirlenen 21 yaşındaki bir sürücü aşırı sürat ve direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu geçirdiği kazada yaralandı.

01 Kasım 2022 Salı 08:55
236 Okunma
Lefkoşa’da feci kaza!



Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre kaza bugün 02.00 sıralarında Osman Örek Caddesi’nde meydana geldi. Ahmet Açıkel adlı 21 yaşındaki sürücü, SE 409 plakalı salon aracıyla batıya seyrederken 204 miligram alkol altında aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundaki bordür taşlarına çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle beton duvara da çarpan araç, kontrolsüz bir şekilde Metehan çemberi üzerinde yolun batısında bulunan Motorcity isimli iş yerinin girişindeki beton balkona çarpıp duramayarak Motorcity’e ait 7metre yüksekliğinde 1 metre genişliğinde cama da çarptı. Savrulan araç, beton kolona çarparak tavanı üzerinde durabildi.

Kazada yaralanan araç sürücüsü Ahmet Açıkel, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi acil servisinde müşahede altına alındı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elektrik kesintisi!
Elektrik kesintisi!
KKTC Gazete Manşetleri / 01 KASIM 2022
KKTC Gazete Manşetleri / 01 KASIM 2022
Sağanak yağmur etkili olacak!
Sağanak yağmur etkili olacak!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim