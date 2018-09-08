Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
93274
ALTIN
246.399
DOLAR
6.3775
STERLİN
8.2787
EURO
7.3714
Depresyondan Korunmak İçin Düzenli Hareket Edin
Depresyondan Korunmak İçin Düzenli Hareket...
Bu Öneriler İle Yaşlanmayı Durdurun!
Bu Öneriler İle Yaşlanmayı Durdurun!
Google'dan akıllı saat bekleyenlere kötü haber
Google'dan akıllı saat bekleyenlere kötü...
Uzmanlar uyarıyor: "Sağlığınız için balık tüketin!"
Uzmanlar uyarıyor:
Ferrari 488 Pista Spider tanıtıldı
Ferrari 488 Pista Spider tanıtıldı

Lefkoşa’da feci kaza!

Bu sabah Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hafif yaralandı

08 Eylül 2018 Cumartesi 12:30
Lefkoşa’da feci kaza!

Polis’ten verilen bilgiye göre kaza; bugün saat 06.30 sıralarında Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde, Cumhur Yorulmaz (E-36), 131 promil alkollü içki tesiri altında yönetimindeki HH 596 plakalı salon araç ile Gönyeli çemberine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip orta refüj içerisinde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

Olayda hafif yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisini müteakip taburcu oldu.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Siber’den Akıncı’ya sert eleştiri!
Siber’den Akıncı’ya sert eleştiri!
BES 34. Olagan Kurulu bugün yapılıyor
BES 34. Olagan Kurulu bugün yapılıyor
Şehit Piyade Er Allahverdi Kılıç anıldı
Şehit Piyade Er Allahverdi Kılıç anıldı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim