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Lefkoşa’da Fener Alayı düzenlendi

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Lefkoşa’da Fener Alayı düzenlendi.

19 Mayıs 2021 Çarşamba 21:49
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Lefkoşa’da Fener Alayı düzenlendi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından düzenlenen etkinliğe Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun yanı sıra bakanlık bürokratları, bakanlık personeli ve gönüllü öğretmenler katıldı. 

Bando eşliğinde Metehan-Dereboyu Kavşağı Işıklarından başlayan Fener Alayı yürüyüşünü Atatürk Büstü önünde tamamladı.

Anahtar Kelimeler:
Fener AlayıLEFKOŞA
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