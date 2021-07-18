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Lefkoşa’da gerçekleşecek “Şöhretler Karması Futbol Maçı”nda forma giyecek isimler belli oldu

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Atatürk Stadyumu’nda gerçekleşecek olan “Şöhretler Karması Futbol Maçı”nda forma giyecek isimler belli oldu. Başbakan Ersan Saner, Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yapımcı Acun Ilıcalı, futbolcular Sabri Sarıoğlu ile Tuncay Şanlı gibi isimler forma giyecek.

18 Temmuz 2021 Pazar 17:05
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Lefkoşa’da gerçekleşecek “Şöhretler Karması Futbol Maçı”nda forma giyecek isimler belli oldu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlama vuruşunu yapacakları “Şöhretler Karması Futbol Maçı”nda forma giyecek isimler belli oldu.

Uluslararası Kuzey Kıbrıs Kültür ve Spor Festivali kapsamında, 19 Temmuz Pazartesi günü Atatürk Stadyumu’nda gerçekleşecek olan söz konusu maçta, “Beyaz Takım” ile “Kırmızı Takım” karşı karşıya gelecek.

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile TV programı yapımcısı Acun Ilıcalı’nın forma terleteceği takım “Beyaz Takım” olurken, “Kırmızı Takım”da ise Başbakan Ersan Saner ile futbolcu Sabri Sarıoğlu gibi yıldız isimlerin forma giyeceği öğrenildi.

BEYAZ TAKIM

Beyaz Takım’da oynayacak isimler şöyle:

Süleyman Soylu

Acun Ilıcalı

Tuncay Şanlı

Hamit Altıntop

Serdar Kulbilge

Hakan Ünsal

Haydar Ali Yıldız

Faruk Atalay

Saffet Akyüz

KIRMIZI TAKIM

Kırmızı Takım’da oynayacak isimler şöyle:

Ersan Saner

Sabri Sarıoğlu

Emre Aşık

Chris Forsberg

Cengiz Uzun

M. Kasapoğlu

Mehmet Aurelıo

Kadir İnan

Aycan Yanaç

Anahtar Kelimeler:
Şöhretler Karması Futbol MaçıErsan SanerSüleyman SoyluAcun Ilıcalı
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