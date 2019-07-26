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Lefkoşa’da haritalar ve tapularla ilgili ölçüm yapılıyor

26 Temmuz 2019 Cuma 16:12
Lefkoşa’da haritalar ve tapularla ilgili ölçüm yapılıyor

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü ilgili yasa uyarınca  yapılan emirnameye göre mevcut kadastro haritalarının ve tapu kayıtlarının sayısallaştırılması amacıyla Lefkoşa’da yeniden ölçüm yapılacağını duyurdu.

Tapu ve Kadastro Müdürlüğünden yapılan açıklamada, güncellenen parsellerin 2 ay boyunca muhtarlık ofisinde ilan edileceği belirtilerek, itiraz  olması halinde Kadastro Müdürlüğüne başvurulabileceği ifade edildi.

Açıklamada, çalışmaların halen Metehan, Ortaköy, Göçmenköy, Marmara, Gelibolu, Kumsal, Dereboyu, Köşklüçiftlik, Yenişehir ve Çağlayan mahallelerinde devam ettiği bildirildi.

(TAK)

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Anahtar Kelimeler:
LEFKOŞAHaritaölçümHaberKıbrıs
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