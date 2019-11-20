Lefkoşa’da hırsızlık!

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir giyim mağazasının elbise kabini içerisinde 16 Kasım tarihinde bir şahıs tarafından unutulan cüzdan ve içerisindeki 900 TL nakit para ile kişisel belgelerin çalındığı tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada meselede zanlı olarak görülen İ.M.K.(K-50) tutuklandı.

Öte yandan Çayönü'nde 13 Kasım’da Ahmet Teker’e ait ikametgahtan 2 araç aküsü çalındı. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen E.T. (E-26) tutuklandı.