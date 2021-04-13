Lefkoşa’da hırsızlık

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre 12.04.2021 tarihinde, saat 02:30 sıralarında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren “Mobilelink” isimli iş yerinin penceresi P.K. (E-22) ve K.K.K. (E-26) tarafından kırılarak hasara uğratıldıktan sonra içeriye girilmiş ve içerisinden 39 adet I-Phone 2 marka cep telefonu, 1 adet saat, 1 adet dizüstü bilgisayar ve 2850 TL nakit para çalınmıştır.

Mesele ile ilgili olarak yürütülen geniş çaplı soruşturmada, bahse konu şahısların söz konusu eşyaları Lefke’de bir iş yerine satmak istedikleri sırada tespit edilmişlerdir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, çalınan tüm eşyalar zanlıların tasarruflarında bulunarak emare olarak alınmıştır.Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.





