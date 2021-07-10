Lefkoşa'da iş makinesi devrildi

Başkent Lefkoşa'nın Kızılbaş bölgesinde bir iş makinesi devrildi.

POLİSTEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

Bugün saat 12:00 sıralarında, Lefkoşa'da Kızılbaş Çemberi yakınlarında, yapımı devam eden bir insaatta Vedat Temiz kontrolündeki iş makinesi (teleskop) zeminin düz olmaması nedeniyle sol yan kısmı üzerine devrilmiştir. İş makinesinin devrilmesi sonunu elektrik direği kırılmış ve elektrik telleri ise kopmak suretiyle hasar meydana gelmiştir. Kaza sonucu yaralanan olmadı. İş makinesi operatörü Vedat Temiz sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.