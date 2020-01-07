Lefkoşa’da Kanlıdere’nin su seviyesi yükseldi!

Ülkemiz günlerdir yağışlı havanın etkisinde, yağan yağmurlar nedeniyle Lefkoşa’da Kanlıdere’nin su seviyesi de yükseldi ancak şuan için risk teşkil etmiyor.

Lefkoşa Türk Belediyesi ekipleri de bir sıkıntı halinde müdahaleye hazır olduğunu belirtti.

Ekipler başkent Lefkoşa’da kanlı derenin geçtiği farklı noktalarda su seviyesini kontrol etmek için görev başında olduğunu söyledi.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı BRT’ye yağışlarla ilgili Lefkoşa’da şu an için bir sıkıntı bulunmadığını açıkladı.

Harmancı, Kanlıdere’nin yükseldiğini, takipte olduklarını, şu an için bir risk teşkil etmediğini, bir sıkıntı halinde ise müdahaleye hazır olduklarını vurguladı.

(BRT)