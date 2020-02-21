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Lefkoşa’da kaza

Kaza sonucu 1 yaralanma meydana gelirken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

21 Şubat 2020 Cuma 16:19
Lefkoşa’da kaza
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Lefkoşa’da Bugün saat 14.30 sıralarında, Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde, Mehmet Berrak (E-52), yönetimindeki PJ 625 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi önlerine geldiği zaman, dikkatsizliği sonucu, o esnada yolun sağından soluna doğru yaya olarak geçmeye çalışan Ahmet Yıldız (E-60)’a çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yaya Ahmet Yıldız Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı

Yıldız’ın tedavisi halen sürüyor.

Soruşturma devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:
Trafik KazasıKazaYaya GeçidiLEFKOŞA
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