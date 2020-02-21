Lefkoşa’da kaza

Lefkoşa’da Bugün saat 14.30 sıralarında, Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde, Mehmet Berrak (E-52), yönetimindeki PJ 625 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi önlerine geldiği zaman, dikkatsizliği sonucu, o esnada yolun sağından soluna doğru yaya olarak geçmeye çalışan Ahmet Yıldız (E-60)’a çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yaya Ahmet Yıldız Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı

Yıldız’ın tedavisi halen sürüyor.

Soruşturma devam ediyor.