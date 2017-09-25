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Lefkoşa’da kaza: 2 yaralı!

Lefkoşa’da saat 09,00 sıralarında Atatürk Öğretmen Akademisi karşısında meydana gelen trafik kazasından iki araç yüz yüze çarpıştı. İki kişi yaralandı.

25 Eylül 2017 Pazartesi 10:33
Lefkoşa’da kaza: 2 yaralı!

Atatürk Öğretmen Akademisi önünde bu sabah meydana gelen trafik çarpışması görenleri korkuttu

Hamitköy istikametine doğru seyir halindeyken HN637 plakalı araç sağ şeride geçerek Hamitköy istikametinden Lefkoşa'ya doğru seyahat etmekte olan KZ219 plakalı araca çarptı. Daha sonra ise park halinde bulunan KD219 plakalı araca da çarptı.

Araçta bulunanlar araçların camları kırılarak araçlardan çıkarılabildiler.

Yaralıların Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

Polsi olayla ilgili soruşturma başlattı.

Havadis Gazetesi

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Son Güncelleme: 25.09.2017 10:59
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