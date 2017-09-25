Lefkoşa’da kaza: 2 yaralı!

Atatürk Öğretmen Akademisi önünde bu sabah meydana gelen trafik çarpışması görenleri korkuttu

Hamitköy istikametine doğru seyir halindeyken HN637 plakalı araç sağ şeride geçerek Hamitköy istikametinden Lefkoşa'ya doğru seyahat etmekte olan KZ219 plakalı araca çarptı. Daha sonra ise park halinde bulunan KD219 plakalı araca da çarptı.

Araçta bulunanlar araçların camları kırılarak araçlardan çıkarılabildiler.

Yaralıların Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

Polsi olayla ilgili soruşturma başlattı.