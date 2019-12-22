Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Suudi Arabistan merkezli 88 bin Twitter hesabı kapatıldı
88 bin Twitter hesabı kapatıldı
Hyundai'den 'uçan araba' çıkışı
Hyundai'den 'uçan araba' çıkışı
Erkeklerde kadınlara göre daha fazla görülüyor!
Erkeklerde kadınlara göre daha fazla...
Kiminle Vakit Geçirirsek Beynimiz Onunkine Benziyor…
Kiminle Vakit Geçirirsek Beynimiz Onunkine...
Rafine süpermarket yağlarına dikkat!
Rafine süpermarket yağlarına dikkat!

Lefkoşa’da kaza!

22 Aralık 2019 Pazar 13:08
Lefkoşa’da kaza!

Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde bugün sabahın ilk saatlerinde trafik kazası meydana geldi.

Saat 02.30 sıralarında, yönetimindeki CP 330 plakalı salon araç ile % 109 miligram alkollü içki tesiri altında Mohammad Saleem Mohammad Albanna trafik kazasına neden oldu.

Albanna, yönetimindeki araç ile Merit Otel önlerine geldiği sıralarda dikkatsizliği sonucu o esnada yol kenarında park halinde bulunan FS 002 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı

Kazada hafif yaralanan Mohammad Saleem Mohammad Albanna Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi acil servisinde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

Albanna taburcu edilmesinin akabinde polis tarafından tutuklandı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:
KazaHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Silah ambargosunun kaldırılması Rum basınında geniş yer aldı
Silah ambargosunun kaldırılması Rum basınında geniş yer aldı
Erdoğan:Vazgeçersek, olta atacak sahil bile bırakmayacaklar
Erdoğan:Vazgeçersek, olta atacak sahil bile bırakmayacaklar
Arıklı: Beceremiyorsanız onurunuzla çekip gidin
Arıklı: Beceremiyorsanız onurunuzla çekip gidin

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim