Lefkoşa’da kaza!

Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde bugün sabahın ilk saatlerinde trafik kazası meydana geldi.

Saat 02.30 sıralarında, yönetimindeki CP 330 plakalı salon araç ile % 109 miligram alkollü içki tesiri altında Mohammad Saleem Mohammad Albanna trafik kazasına neden oldu.

Albanna, yönetimindeki araç ile Merit Otel önlerine geldiği sıralarda dikkatsizliği sonucu o esnada yol kenarında park halinde bulunan FS 002 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı

Kazada hafif yaralanan Mohammad Saleem Mohammad Albanna Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi acil servisinde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

Albanna taburcu edilmesinin akabinde polis tarafından tutuklandı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.