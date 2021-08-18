Künye
Kıbrıs 27
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu
Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu
Telefon görüşmeleriyle ilgili soruşturma yapılacak
Telefon görüşmeleriyle ilgili soruşturma yapılacak
Sarhoş adam çocukları dövdü
Sarhoş adam çocukları dövdü
Park halindeki araçtan cüzdan çaldılar
Park halindeki araçtan cüzdan çaldılar
Kablo hırsızı teminatla serbest kaldı
Kablo hırsızı teminatla serbest kaldı

Lefkoşa'da kaza

Lefkoşa'da meydana gelen kazada bir araç ve motosiklet çarpıştı.

18 Ağustos 2021 Çarşamba 21:13
528 Okunma
Lefkoşa'da kaza

Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde saat 20.50 sıralarında bir  van araç ile motosiklet çarpıştı. 

Polis Basın Subaylığı kazaya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

Saat 21.00 sıralarında,  Lefkoşa’da Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde,  Yusuf Şenizler, yönetimindeki FA 617 plakalı araç ile arızalı olan ve Zuhal Şenizler kullanımındaki DY 299 plakalı aracı çelik halat yardımı ile çekerek götürdüğü sırada, arızalı aracın direksiyonun kitlenerek sağ şeride kayması sonunu o esnada aynı istikamete doğru seyreden Yasin Tekbaş (E-33), yönetimindeki LF 885 plakalı motosiklet sürücüsü arızalı aracı çekmekte olan çelik halata çarpıp düşerek yaralanmıştır. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Yasin Tekbaş kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.  Soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 18.08.2021 23:56
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
28 Ağustos 2021 tarihinde 700 bin TL'lik çekiliş gerçekleşecek.
28 Ağustos 2021 tarihinde 700 bin TL'lik çekiliş gerçekleşecek.
Güney'de 443 pozitif vaka tespit edildi
Güney'de 443 pozitif vaka tespit edildi
152'si yerel 179 pozitif vakaya rastlandı
152'si yerel 179 pozitif vakaya rastlandı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim