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Lefkoşa’da korkutan kaza!

16 Aralık 2021 Perşembe 21:28
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Lefkoşa’da korkutan kaza!
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Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Saat 19.00 sıralarında,  Lefkoşa'da Şht Albay Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde,  Mecbure Elekçi (K-53),  yönetimindeki elektrikli üç tekerlekli scoter ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce sağa Abdullah Tarla Sokağa dönüşe geçtiği sırada, o esnada cadde üzerinde doğu istikametine doğru seyreden Ramzan Rasool (E-44), yönetimindeki MS 185 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.  Kaza sonucu yaralanan Mecbure Elekçi, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.  Soruşturma devam etmektedir.

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