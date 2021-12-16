Lefkoşa’da korkutan kaza!

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Saat 19.00 sıralarında, Lefkoşa'da Şht Albay Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, Mecbure Elekçi (K-53), yönetimindeki elektrikli üç tekerlekli scoter ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce sağa Abdullah Tarla Sokağa dönüşe geçtiği sırada, o esnada cadde üzerinde doğu istikametine doğru seyreden Ramzan Rasool (E-44), yönetimindeki MS 185 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan Mecbure Elekçi, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.