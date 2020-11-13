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LEFKOŞA’DA NEDEN Mİ YOLLARI SU BASTI?

Başkent Lefkoşa’da geçtiğimiz gün yarım saatlik yağmurun ardından yollar dereye dönmüştü.

13 Kasım 2020 Cuma 17:15
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LEFKOŞA’DA NEDEN Mİ YOLLARI SU BASTI?

GÜNDEM KIBRIS / ÖZEL HABER

Başkent Lefkoşa’da geçtiğimiz gün yarım saatlik yağmurun ardından yollar dereye dönmüştü.

Yağmur sularının çekilmesinin ardından ortaya çıkan manzara ise yolların neden kısa sürede suyla dolduğunu gözler önüne serdi.

Lefkoşa’da yağmur suyu mazgallarının çöple dolu olması, yağmur suyu tahliyesine en büyük engellerin başında geliyor.

Bunun yanı sıra yağmur suyu kanallarında uzun zamandır temizlik ve bakımlarının yapılmaması nedeniyle kanallarda dolan toprak ve pisliklerden su tahliye edilemiyor ve kısa süreli bir yağmurda bile yollarda su birikintileri meydana geliyor.

Bazı bölgelerde su tahliye kanallarında ot bitmesi ise ne kadar uzun zamandır buralarda gerekli bakım ve temizlik çalışmalarının yapılmadığını gözler önüne seriyor.

21. Yüzyılın Lefkoşa Dereboyu’na yakışmayan bu manzaralar ise vatandaşları isyan noktasına getirdi ve “Her yağmur yağdığında aynı sorunu yaşamaktan bıktık” yorumlarına neden oldu.

Son Güncelleme: 13.11.2020 18:22
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