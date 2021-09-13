Künye
Kıbrıs 30
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kazadan 20 dakika sonra Lefkoşa'da tespit edildi
Kazadan 20 dakika sonra Lefkoşa'da...
Dayakçı koca tutuksuz yargılanacak
Dayakçı koca tutuksuz yargılanacak
Ortaköy'de cinsel saldırı!
Ortaköy'de cinsel saldırı!
Saçından tutup boğazını sıktı
Saçından tutup boğazını sıktı
Ülkesine gönderilmeyi istedi
Ülkesine gönderilmeyi istedi

Lefkoşa’da Ölümlü kaza…

Lefkoşa’da bugün 16:20’de meydana gelen trafik kazasında, 54 yaşındaki motor sürücüsü Ali Erol Palaz hayatını kaybetti.

13 Eylül 2021 Pazartesi 19:13
0 Okunma
Lefkoşa’da Ölümlü kaza…

Lefkoşa’da bugün 16:20’de meydana gelen trafik kazasında, 54 yaşındaki motor sürücüsü Ali Erol Palaz hayatını kaybetti.

Polis’ten yapılan açıklama şöyle:

13.09.2021 tarihinde, saat  16:20 sıralarında,  Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı boyunca SP 330 plakalı motosikleti Gönyeli çemberine doğru dikkatsiz bir şekilde kullanan Gönyeli’de sakin Ali Erol PALAZ (E-54) yolun solunda bulunan Aksoy Çocuk Dünyası isimli iş yeri önüne geldiği zaman  o esnada önünde trafik sıkışıklığı nedeniyle durmakta olan Ferit ÖZESEN (E-42) yönetimindeki THT 659 plakalı çekici aracın sol arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsüne Ali PALAZ, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lefkoşa’da Ölümlü kaza…
Lefkoşa’da Ölümlü kaza…
91'i yerel 124 pozitif vakaya rastlandı
91'i yerel 124 pozitif vakaya rastlandı
Rahmi İçener yürüyüşünü tamamladı
Rahmi İçener yürüyüşünü tamamladı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim