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Lefkoşa’da park yeri kavgası: 1 yaralı

Lefkoşa’da araç park yeri için çıkan tartışma sopalı kavgaya dönüştü. Bir kişinin serçe parmağı kırıldı.

24 Mart 2020 Salı 12:30
2268 Okunma
Lefkoşa’da park yeri kavgası: 1 yaralı

Lefkoşa’da, dün saat 14.30 sıralarında Anayurt Sokak üzerinde, U.C.(E-52) ve S.G.(E-32) bir taraf, İ.K.(E-43) ve  A.K.(K-52) diğer taraf olup aralarında araç park meselesi nedeni ile çıkan tartışma sonrası kavga ettikleri sırada A.K.(K-52) elinde tutmakta olduğu süpürge sopası ile S.G.’nin (E-32) sağ eline vurup serçe parmağını kırmasına sebep oldu.

Söz konusu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. Polisin soruşturması sürüyor.  

Anahtar Kelimeler:
KavgaLEFKOŞA
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Haşmet 2020-03-24 13:16:51

Davar insanlar inatları yüzünden hep böyle kavga çıkarırlar fabrikasyon arıza hepsi öküz geldiniz davar gidersiniz inançsızlar

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Gibri 2020-03-24 16:36:21

Ne mutlu Türküm diyene .

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