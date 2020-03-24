Lefkoşa’da park yeri kavgası: 1 yaralı

Lefkoşa’da, dün saat 14.30 sıralarında Anayurt Sokak üzerinde, U.C.(E-52) ve S.G.(E-32) bir taraf, İ.K.(E-43) ve A.K.(K-52) diğer taraf olup aralarında araç park meselesi nedeni ile çıkan tartışma sonrası kavga ettikleri sırada A.K.(K-52) elinde tutmakta olduğu süpürge sopası ile S.G.’nin (E-32) sağ eline vurup serçe parmağını kırmasına sebep oldu.

Söz konusu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. Polisin soruşturması sürüyor.