Lefkoşa’da park yeri kavgası: 1 yaralı

Lefkoşa’da, dün saat 14.30 sıralarında Anayurt Sokak üzerinde, U.C.(E-52) ve S.G.(E-32) bir taraf, İ.K.(E-43) ve A.K.(K-52) diğer taraf olup aralarında araç park meselesi nedeni ile çıkan tartışma sonrası kavga ettikleri sırada A.K.(K-52) elinde tutmakta olduğu süpürge sopası ile S.G.’nin (E-32) sağ eline vurup serçe parmağını kırmasına sebep oldu.
Söz konusu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. Polisin soruşturması sürüyor.
Davar insanlar inatları yüzünden hep böyle kavga çıkarırlar fabrikasyon arıza hepsi öküz geldiniz davar gidersiniz inançsızlar
Ne mutlu Türküm diyene .