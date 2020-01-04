Lefkoşa’da park yeri yüzünden çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Lefkoşa’da Abdiçavuş Sokak üzerinde aralarında park yeri yüzünden çıkan tartışma sonucu, tasarrufunda bulunan küreği Songül Demir’in yüzüne vurup burnunu kırıp vahim zarara uğratan ve Esat Demir’in de başına vurup ciddi şekilde darp eden C.D. (E-39) tutuklandı.
Dün saat 19.00 sıralarında meydana gelen olay sonrası adı edilenler Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yapılan tedavilerinden sonra, Songül Demir taburcu edilirken, Esat Demir müşahede altına alındı.
Olay hakkındaki polis soruşturması devam ediyor.
Park değil inat hırsı başa böyle kavga bela pislik getirir gereksizler insan olamayan davarlar böyle geldiniz böyle gidersiniz trafikte de böyleler sen birini solla hızlı geç hemen inat hırsından seni geçmek için geberceğini bildiği halde inadından geçmek için elinden geleni yapacak ondan sonra kendini düşünmez başka zavallı güzelli insanların yuvasını hayatını söndürürler kansızlar