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Lefkoşa’da “Samanbahçe Festivali” Düzenlendi

23 Haziran 2019 Pazar 13:06
Lefkoşa’da “Samanbahçe Festivali” Düzenlendi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve Kıbrıs Vakıflar İdaresinin iş birliği ve katkıları ile Studio 21 & Yuka Blend tarafından organize edilen “Samanbahçe Festivali” dün gerçekleştirildi.

LTB’den verilen bilgiye göre, Samanbahçe’de yer alan etkinlik, Atakom Ltd, Cumhurbaşkanlığı ile Eski Eserler ve Müzeler Dairesi sponsorluğunda yapıldı.

Festival kapsamında çevre dostu, sportif, eğitsel, eğlence, sosyal ve kültürel birçok etkinlik yer aldı. Festivalde farklı DJ performansları, jonglörler, dans gösterileri, atölye çalışmaları (nefes, yoga, fitnes, dans ve el işi atölye çalışmaları) gerçekleştirildi, el işi, yiyecek-içecek, sanat eserleri, bisiklet ve kitap stantları kuruldu.

Lefkoşa’nın her iki tarafından insanların ilgi gösterdiği ve “kültürel bir buluşmaya” dönüşen festivalde, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve bazı belediye meclis üyeleri de hem festival alanında kurulan stantları ziyaret etti, hem atölye çalışmalarına katıldı, hem de Samanbahçe’de ikamet eden yurttaşlarla sohbet etti.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Studio 21, LTB ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi iş birliğinde çok güzel bir etkinliğe imza atıldığını belirterek, Samanbahçe’nin tüm gün boyunca farklı ve birbirinden güzel aktivitelere ev sahipliği yaptığını kaydetti.

Harmancı, şunları söyledi:

“Samanbahçe, Lefkoşa’nın çok özel bir rengidir. Bugün Samanbahçe’de tüm evlerin önü ve arası adeta Lefkoşa’nın yeşil balkonu, bir peyzaj yeri gibi oldu. Birçok turist ve katılımcı buradan çok güzel fotoğraflarla ayrılıyor. Yurttaşlarımız biraz daha fazla Samanbahçe’yi tanısın, biraraya gelsin istedik. Eski Samanbahçeliler, eski ve yeni Lefkoşalılar bugün burada sohbet ettiler, beraber eğlendiler, anlarını anıya çevirerek fotoğraf çektirdiler, çektiler. Hepimiz bugün burada çok mutluyuz. Biz beraber Lefkoşa’yız. Bundan sonra da Samanbahçe’nin güzellilerini Lefkoşa’nın güzellikleriyle birlikte yaşamaya devam edeceğiz.” 

SAMANBAHÇE LEFKOŞA’NIN 2019 YILI YEŞİL BALKONU

LTB’nin yakın zamanda bölgede yaptığı çevre düzenlemesi ve yeşillendirme çalışmalarının da tanıtıldığı festivalde, “Samanbahçe” Lefkoşa’nın 2019 yılı yeşil balkonu olarak takdim edildi.

Festivalde Lefkoşa Belediye Orkestrası gün boyu sokakta farklı alanlarda performans gösterisi gerçekleştirirken bazı yerli gruplar da sahne aldı.

Festivalin finalinde LBO Latin Müzik Grubu sahne aldı.

Festival kapsamında kurulan ¨Kitap Okuma Bölümü¨ ve LTB Sokak Kütüphaneleri sayesinde de kitap ve Samanbahçe aynı etkinlikte buluştu.

Festival kapsamında ayrıca sırasıyla Studio 21.cc Direktörü Derviş G.Zeybek “Samanbahçe Projesi”, Kıbrıs Vakıflar İdaresi İnşaat Birimi Müdürü Kerime Darbaz “Samanbahçe Evleri Geçmişten Günümüze” ve LTB Başkanı Mehmet Harmancı da “LTB Yeşil Balkon Projesi” başlıklı birer sunum gerçekleştirdi.

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LEFKOŞASamanbahçe FestivaliSamanbahçeHaberGündemKıbrıs
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