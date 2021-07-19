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Lefkoşa’da 'Şöhretler Karması Futbol Maçı' oynandı

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Uluslararası Kuzey Kıbrıs Kültür ve Spor Festivali kapsamında, “Şöhretler Karması Futbol Maçı” oynandı.

19 Temmuz 2021 Pazartesi 23:22
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Lefkoşa’da 'Şöhretler Karması Futbol Maçı' oynandı

Uluslararası Kuzey Kıbrıs Kültür ve Spor Festivali kapsamında, bu akşam Atatürk Stadyumu’nda gerçekleşen “Şöhretler Karması Futbol Maçı”nda “Beyaz Takım” ile “Kırmızı Takım” karşı karşıya geldi.

Okçular Vakfı ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF) tarafından KKTC’nin dünyaya kattığı değerleri uluslararası arenada tanıtmak amacıyla gerçekleştirilen festivaldeki maçta; Bakanlar, eski futbolcular ve tanınan isimler yer aldı.

Maçın başlama vuruşunu Başbakan Ersan Saner ve Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu gerçekleştirdi.

"Şöhretler Karması Futbol Maçı"nda Serdar Kulbilge, Hamit Altıntop, Faruk Atalay, Saffet Akyüz, Hakan Ünsal, Tuncay Şanlı, Mehmet Aurelio, Sabri Sarıoğlu, Aycan Yanaç ve Bülent Akın; Başak Ruso, Ekomomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu, KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ve Cengiz Uzun, Mehmet Nuri Ersoy ve Chris Forsberg gibi isimler yer aldı.

Şöhretler Karması'nda müsabakayı kırmızı takım 4-3’lük skorla kazandı.

Son Güncelleme: 19.07.2021 23:24
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Şöhretler KarmasıŞöhretler Karması Futbol Maçı
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