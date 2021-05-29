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Lefkoşa'da trafik kazası

29 Mayıs 2021 Cumartesi 14:24
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Lefkoşa'da trafik kazası

Lefkoşa’da Cemal Gürsel Caddesi üzerinde bugün saat 10.20’de dört şeritli yolda ikinci şerit içerisinde yönetimindeki MT956 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyreden Kerem Mehmet Emin  yolun sağında bulunan Atatürk Kültür Merkezi önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip gidişine göre yolun sağında bulunan kaldırım taşlarına aracın sağ ön kısmı ile çarptıktan sonra yine kaldırım üzerinde bulunan 12 metre uzunluğunda, 1 metre yüksekliğindeki ,demir korkuluklara aracının sağ ön kısmı ile çarpıp önü doğru istikametine bakar şekilde tekerlekleri üzerinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. Kaza ile ilgili polis soruşturması devam ediyor.

Son Güncelleme: 29.05.2021 17:04
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