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Lefkoşa’da trafik kurallarını takan yok

Lefkoşa’da Göçmenköy bölgesinde yer alan trafik ışıklarında kural tanımayan sürücüler yanlış yönde ilerleyerek diğer sürücüleri de tehlikeye atmaya devam ediyor.

29 Temmuz 2021 Perşembe 12:59
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Lefkoşa’da trafik kurallarını takan yok

Şht. Kemal Ünal Caddesi’nden Taşkınköy ışıklarına gelen araç sürücülerinin bazıları mecburi sola yani Yüzbaşı Tekin Yurdabak Caddesi’ne dönmesi gerekirken karşıya geçip trafik kuralları hiçe sayarak trafik ihlali yapıyor. Lefkoşa Türk Belediyesi kural ihlalini önlemek için bir çalışma yapsa da bu kurala yine uyulmadığı görüldü.   

Bir çok kez bu yüzden kazaların meydana geldiği bölgede çevre sakinleri bu konuda bir önlem alınıp gerekirse yol düzenlemesi yapılmasını talep etti.  

Kaynak : Kıbrıs Haber

https://www.kibrishaber.com/kibris/lefkosada-trafik-kurallarini-takan-yok-h9917.html

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